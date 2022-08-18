Велосипедиста сбила машина на севере Петербурга

Велосипедиста сбила машина на улице Есенина в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На севере Санкт-Петербурга велосипедист попал под машину. Авария произошла вечером 18 августа 2022 года на улице Есенина в Выборгском районе города. Как в социальных сетях рассказывают свидетели ДТП, столкновение было прямо на пешеходном переходе.

- На улице Есенина сбили велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе, - рассказали очевидцы.

Прохожие обратили внимание на положение велосипеда, валяющегося на асфальте после столкновения и предположили, что велосипедист не слез со своего транспорта, чтобы перейти дорогу, а поехал прямиком по "зебре". Вероятно, водитель не успел среагировать.

Велосипедист, по рассказам очевидцев, цел. Водитель автомобиля вместе со сбитым ожидают на месте авария службы, чтобы проверить состояние велосипедиста и зафиксировать ДТП.