Две женщины пострадали от ожогов на концерте Дельфина в Петербурге

Двух женщин увезли в концерта на скорой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Две женщины пострадали на концерте музыканта Дельфина в Петербургском клубе Roof Place на Кожевенной линии. Госпитализация зрительницам потребовалось после того, как в толпе кто-то зажег принесенные с собой файеры. От них полетели искры, попавшие в лицо поклонницам.

- У 37-летней женщины - травматическая эрозия роговицы глаз, у 40-летней – химический ожог конъюктивы, - пишет АН «оперативное прикрытие».

Обоих пострадавших отвезли на машине скорой помощи в травмпункт. А вот хулиганов, запаливших файеры, задержать не удалось. После инцидента охрана клуба вывела их из зрительного зала, но потом нарушители порядка спокойно ушли.

Сейчас происшествием занимается полиция, записи с камер наблюдения клуба уже изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.