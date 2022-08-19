Мигрант похитил девушку в Шушарах, отвез в Кингисепп и изнасиловал

Мигранта, похитившего девушку, ищут в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга и Ленобласти ищет 25-летнего уроженца Узбекистана, который похитил в Шушарах 20-летнюю землячку. Свою бывшую возлюбленную мужчина похитил прямо из пункта выдачи онлайн-магазина, где она работала. Мигрант силой усадил девушку в машину и повез за город.

- Применив силу и угрозы, мужчина посадил девушку в Hyndai Solaris и вывез в сторону Кингисеппа. Там злоумышленник изнасиловал потерпевшую, - пишет АН «Оперативное прикрытие»

После секса похититель вытолкал жертву из машины и уехал. Девушка добралась до города и пошла в полицию, где написала заявление на бывшего парня. Сейчас приметы молодого человека преданы всем нарядам полиции, он сам объявлен в розыск.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.