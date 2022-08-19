Остановка американского фармзавода в Петербурге лишила клиники расходных материалов

Дефицит расходных материалов для медисследований возник из-за закрытия завода в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медклиники Петербурга и некоторых регионов России остались без необходимых ежедневно расходных материалов - дозаторы и одноразовые наконечники для них. Эти «пипетки» нужны при проведении исследований, в том числе анализов крови и прочих. Производил их американский завод Thermo Fisher Scientific, расположенный в Петербурге. Но летом он закрылся.

- По оценке экспертов, до остановки АО «Термо Фишер Сайентифик» занимало около 30% российского рынка. За два последних года из–за пандемии оборот вырос в разы - расходные материалы для диагностики стали крайне востребованы в медицине, - пишет «Деловой Петербург».

Однако в связи с изменившейся политической обстановкой головная компания из США решила остановить производство и закрыть петербургский завод. По данным СМИ, весь персонал был уволен по соглашению сторон еще в июне-июле.

С этого момента никаких отгрузок завод не ведет, оборудование законсервировано.

А клинические и медлаборатории тем временем срочно ищут замену, но пока ни китайские ни прочие аналоги не подходят по качеству, что критично. Ведь от точности анализа зависит правильный диагноз и лечение пациента.