Более 600 медведей разрешили убить охотникам в Ленобласти

С 1 августа в Ленинградской области открыта охота на медведя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области с 1 августа 2022 года началась официальная охота на медведей. Всего в лесах региона, согласно данным Охотнадзора, обитают 3,1 тысячи особей бурого медведя. Из них разрешено добыть 639 животных. Сезон охоты продлится по 31 декабря.

- Медведь - самый привлекательный и желанный трофей, добыть который весьма непросто даже для опытного охотника. При встрече с медведем все решает сила духа, мужество, хладнокровие и меткость охотника. Успех охоты на медведя зависит от хорошего планирования, тщательной подготовки и правильного выбранного способа охоты, - рассказали в ведомстве.

С середины августа охота на медведя в Ленобласти проходит на полях овса, когда зерно созревает и становится привлекательным для косолапых. Охотники выслеживают добычу, пока та увлечена поглощением еды.