70 котов поселятся в поликлинике на Невском проспекте в Петербурге

70 котов поселятся в поликлинике на Невском проспекте Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Санкт-Петербурге в поликлинике на Невском проспекте поселятся 70 котов. Правда, коты не настоящие, а нарисованные, зато с душой. В городе проходит праздник керамики, в рамках которого пациенты и врачи медучреждения, а также известные петербуржцы создали своих котиков на керамических плитках, которые теперь будут украшать стены поликлиники. Праздник продлится до 22 августа.

- Я счастлива, что к нашему проекту присоединились не только известные люди Петербурга, но пациенты и врачи поликлиники. Как итог у нас получилось 70 уникальных изразцов с котами, которые теперь будут радовать всех посетителей 40 поликлиники и персонал. От себя могу добавить, что это был мой самый тяжеловесный проект — мы использовали более 50 килограмм глины и глазури, - рассказала художница Валерия Лошак.

Каждая плитка 20 на 20 сантиметров. Для их изготовления было потрачено не только несколько десятков килограмм глины, но и 10 килограмм глазури, а также три месяца кропотливого труда.