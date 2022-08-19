Девушка на мотоцикле влетела в окно дома в Выборге

Байк застрял в окне дома в Выборге. Фото: vk.com/gibddvbg

В Выборге девушка на мотоцикле умудрилась врезаться в дом так, чтобы ее байк аккуратно застрял в окне. Инцидент произошел утром пятницы на Первомайской улице старинного города. Байкерша не справилась с управлением и на полной скорости врезалась в здание. Мотоцикл влетел в окно цокольного этажа здания, где расположен офис.

- В 10 часов 30 минут водитель - женщина 2006 года рождения, управляя мотоциклом «Сузуки», двигаясь в прямом направлении пересекла проезжую часть и совершила наезд на препятствие - окно цокольного этажа дома 6 по Первомайской улице, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Выборгскому району ЛО.

По словам очевидцев, девушка даже не пыталась отвернуть в сторону. В результате удара она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Выборгскую райбольницу.

Известно, что прав на управления мотоциклом 16-летняя байкерша никогда не имела.