Четырехлетняя девочка размолола палец в блендере в Петербурге

Девочка смолола палец в блендере на Юго-Западе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка решила проверить на себе силу перемалывания блендера и засунула в него руку. Инцидент произошел вечером 18 августа 2022 года в квартире на Ленинском проспекте на юго-западе города. После такого эксперимента ребенка пришлось экстренно госпитализировать в больницу. Об этом рассказал АН "Оперативное прикрытие".

- Из любопытства четырехлетняя девочка, пока за ней никто пристально не следил, засунула руку в работающий блендер и подсунула под нож свой палец, - рассказал источник.

Разумеется, блендер "победил" палец ребенка. Плачущую от боли девочку из квартиры экстренно госпитализировали в Детскую больницу №1. У девочки была рваная рана пальца, которую врачи принялись быстро латать.

На данный момент ребенок в порядке.