Пятилетний мальчик разбил голову на детской площадке под Петербургом

Мальчик покалечился на детской площадке под Петербургом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прогулка на детской площадке закончилась для одного пятилетнего мальчика больницей. Ребенок бегал во дворе в поселке Лаголово под Санкт-Петербургом. Однако из-за неосторожности сильно упал и разбил голову. Об этом 19 августа 2022 года сообщило АН "Оперативное прикрытие".

- Все произошло вечером 18 августа. Мальчик по неосторожности упал на детской площадке, - рассказал источник.

Ребенок сильно покалечился. Ему вызвали карету скорой помощи, медики которой забрали мальчика и отвезли его в Детскую больницу №19 имени Раухфуса в Петербурге. Оказалось, что при падении мальчик сильно повредил голову. У него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибленная рама лба.

Проводится проверка.