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Общество19 августа 2022 13:15

Патрулирование лесопарков Петербурга усилили из-за высокой пожароопасности

Из-за жаркой и засушливой погоды появилось опасность возникновения пожаров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Петербурге из-за аномальной жары усиливают патрулирование лесопарков

В Петербурге из-за аномальной жары усиливают патрулирование лесопарков

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге комитет по благоустройству усилил патрулирование в местах отдыха горожан в лесопарках, особенно в выходные дни. Запрет на посещение лесов было решено не вводить, хотя из-за постоянного пекла в лесах города и пригорода установлен повышенный класс пожарной опасности. Об этом в комитете рассказали 19 августа 2022 года.

- В зоне погодной аномалии находится почти вся европейская территория страны, запах гари от лесных пожаров чувствуется на юге Москвы. Чтобы не допустить подобной ситуации в нашем городе, в участковых лесничествах организовано дежурство, проводится постоянный обход лесопарков, - сообщили в комитете.

Контроль будет осуществляться как инспекторами, так и с помощью камер видеонаблюдения. Специалисты также проведут разъяснительную работу среди населения по мерам пожарной безопасности.