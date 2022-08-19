Патрулирование лесопарков Петербурга усилили из-за высокой пожароопасности

В Петербурге из-за аномальной жары усиливают патрулирование лесопарков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге комитет по благоустройству усилил патрулирование в местах отдыха горожан в лесопарках, особенно в выходные дни. Запрет на посещение лесов было решено не вводить, хотя из-за постоянного пекла в лесах города и пригорода установлен повышенный класс пожарной опасности. Об этом в комитете рассказали 19 августа 2022 года.

- В зоне погодной аномалии находится почти вся европейская территория страны, запах гари от лесных пожаров чувствуется на юге Москвы. Чтобы не допустить подобной ситуации в нашем городе, в участковых лесничествах организовано дежурство, проводится постоянный обход лесопарков, - сообщили в комитете.

Контроль будет осуществляться как инспекторами, так и с помощью камер видеонаблюдения. Специалисты также проведут разъяснительную работу среди населения по мерам пожарной безопасности.