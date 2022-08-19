Семь спасенных в Петербурге краснокнижных птиц вернули в дикую природу / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге вернулись в дикую природу семь хищных птиц, занесенных в Красную книгу города. Птицы были спасены неравнодушными горожанами. Пернатые по разным причинам попадали в бедственное положение. Им требовалось лечение и уход, чтобы снова расправить крылья и выжить в дикой природе. Об этом 19 августа 2022 года рассказали в комитете по природопользованию.

На волю на территории заказника "Парк Сергиевка" были выпущены семь птиц – шесть особей пустельги и один осоед. Мероприятие было совмещено с экскурсией юных воспитанников эколого-биологического центра "Крестовский остров".

- Это важное мероприятие, направленное на восстановление численности популяции редких и исчезающих видов животных и воспитание экологической культуры у юных петербуржцев. Именно с самого юного возраста формируются и закрепляются корректные экологические привычки, позволяющие любить природу родного края и бережно относиться к ее богатствам, – отметил заместитель председателя Комитета по природопользованию Владимир Уваров.

Всего в этом году были спасены 14 птиц, которые уже вернулись в дикую природу. Помимо пустельг и осоеда в заказнике поселились три совы, канюк, утка, дятел и коршун.

На волю были выпущены 7 птиц – 6 особей пустельги и один осоед.