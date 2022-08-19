Червивые грибы заполонили леса Ленобласти из-за жары Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области жарко. Поэтому у грибников пока что улов небольшой. В лесах области грибы есть, но немного и они, как правило, червивые. Об этом 19 августа 2022 года "КП-Петербург" рассказал миколог Антон Трофимов.

- Грибов пока в лесах немного. сейчас у нас просыпаются сосновые боры, но червивость грибов зашкаливает. Причина - жара, - объяснил специалист.

В Карелии наблюдается такая же картина. На Олонце можно набрать корзинку подосиновиков, но грибы в большинстве будут червивыми.

Пока что в Ленобласти можно встретить попловки, да черные лисички. Правда собирают их не все, да и найти эти грибы не так легко.

Сезон грибов начнется где-то через 2,5 недели в начале сентября, когда в области спадет жара и начнутся дожди.