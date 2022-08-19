Выставка о вкладе Петра I в развитие садоводства России открылась в Петербурге

В Смольном открылась выставка, посвящённая вкладу Петра I в развитие садоводства в России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург продолжает праздновать 350-летние со дня рождения Великого императора Петра I. В честь этого в Смольном открылась выставка, посвященная вкладу основателя города в развитие садоводства в России. Называется экспозиция «Садовая кантора Петра I. Наследие». Об этом 19 августа 2022 года рассказали в городском правительстве.

- Именно царь-реформатор привез в Россию первые луковицы тюльпанов, по его велению разбивались пережившие века сады и парки, лучшие в Европе, - отметил губернатор Александр Беглов.

«Садовая Кантора» была создана по указу императора специально для выписки из других стран семян, картофеля и цветов. Именно с этого началось развитие садоводства в стране. Экспозиция представит перед зрителями историю садоводства со времен ХVII века до настоящего времени, а также о том, какие меры принимало государство для поддержи этого движения.