На сборы ребенка в школу петербуржцы тратят по 13 тысяч рублей

Родители спешат собрать детей к школе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собрать ребенка в школу в 2022 году обойдется петербуржцам в 13100 рублей. Среднюю стоимость посчитали специалисты сервиса по поиску работы SuperJob. Цены сравнили еще и в городах-милионниках. Больше всего на подготовку детей к учебному году тратят в Москве – 14 300 рублей, затем идет Петербург, следом Екатеринбург – 12 тысяч рублей. Самые скромные бюджеты в Волгограде 10200 рублей.

- Наиболее заметно сборы в школу подорожали в Санкт-Петербурге — на 31% по средним оценкам родителей по сравнению с прошлым годом. Кроме того, уровень «школьной инфляции» высок в Москве (там сделать покупки к учебному году стало дороже на 30%, чем в августе 2021-го), Екатеринбурге и Перми (на 22%). Наименьшие темпы роста семейного бюджета на школьную одежду и необходимые принадлежности зафиксированы в Омске (+7% к прошлому году), Новосибирске (+10%), Самаре и Волгограде (плюс по 13%), - рассказали в пресс-службе сервиса.

В опросе принимали участие родители из 15 крупных городов России.