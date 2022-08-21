Под Гатчиной ребенка завалило песком на диком пляже у карьера

Мальчик забрался на гору, упал, а затем его засыпало песком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти врачи спасают ребенка, который едва не задохнулся в песке. 12-летнего мальчика засыпало у карьера на диком пляже. ЧП случилось в деревне Замостье недалеко от Гатчины 20 августа 2022 года.

- Сотрудниками полиции установлено, что 20.08.2022 около 14:50, по недосмотру матери, мальчик забрался на гору, откуда упал и его засыпало песком, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.