Житель Псковской области два дня бродил по лесу под Петербургом босиком

У мужчины порвалась обувь и ему пришлось идти почти босиком. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчину из Пскова, бродившего два дня по лесу, спасли под Петербургом. Несколько дней назад он приехал в Северную столицу к друзьям и вместе с товарищем пошел за грибами. Друг из виду пропал и пскович заблудился, успел отправить спасателям сообщение, мол рядом с деревней Ясино. К слову, такого населенного пункта нет в Ленинградской области.

- А теперь я в лесу и выйти не могу. Я идти уже не могу. У меня ботинки порвались и носки порвались совсем. Ноги болят. Совсем не знаю, где я, - сообщил потеряшка поисково-спасательному отряду «Экстремум».

Спасатели отследили, что звонок был совершен в районе деревни Матокса, в 40 километров на север от Петербурга. На место выехали две группы с сиренами, однако мужчину они не нашли. Затем вышли на товарища пропавшего, выяснили, что в лес они зашли в районе Янино-1.

Двое суток шли поиски и на второй день спасатели вышли на след мужчины. Он был жив, но истощен и уставший.