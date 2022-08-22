Мужчина выстрелил в лицо 9-летнему ребенку на детской площадке в Петербурге

Неадекватный мужчина выстрелил в лицо 9-летнему ребенку в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга неадекватный мужчина напал на компанию девятилетних детей. Все происходило в шестом часу вечера в воскресенье, 21 августа 2022 года, возле детской площадки у дома 2 по улице Стасовой. Об этом сообщает "Мегаполис".

- Примерно в 17:40 часов какой-то мужчина напал на компанию из четырех детей. С непонятными целями начал рыться в их сумках и рюкзаках, при этом угрожая предметом, похожим на пистолет, - сообщает издание.

Дети пытались забрать свои вещи и прогнать мужчину, но тот выстрелил одному из детей прямо в лицо. Это оказался газовый пистолет. В итоге пострадавший ребенок попал в больницу с ожогом глаз.

Мужчине на вид было 30-35 лет, высокий и худой. Одет был в спортивный черный костюм, белую футболку, белые кроссовки и черную кепку. Волосы у него темные и кудрявые. Сейчас подозреваемого разыскивает полиция.