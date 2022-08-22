Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем государственного флага России Фото: Артем КИЛЬКИН

22 августа в России отмечается важный праздник - День государственного флага. В честь этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы и отметил важность триколора, как символа, объединяющего всех жителей страны.

- Дорогие петербуржцы, поздравляю вас с Днем Государственного флага России Наравне с гимном и гербом – это один из главных символов страны. Он олицетворяет суверенитет государства, его историческую преемственность, - отметил градоначальник.

Беглов подчеркнул, что совершенно не важно, кто какой национальности, профессии и какое образование получил. Потому что страна наша многонациональная, а люди в ней экипаж могучего и непотопляемого корабля под названием Россия.

- И все мы одинаково гордимся любимой страной и ее флагом, верим в великое будущее нашего государства