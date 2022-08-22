У настоятеля храма украли драгоценных камней на 600 тысяч рублей в Ленинградской области

В Сланцах обокрали дом настоятеля храма Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области воры обчистили дом настоятеля храма. Преступники проникли в жилище священника в городе Сланцы и вынесли оттуда наличные деньги, а также драгоценных камней на 600 тысяч рублей. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 48-летний священник обратился в полицию вечером 20 августа 2022 года. Он сообщил, что днем в субботу, пока его не было дома, кто-то отжал стеклопакет окна на первом этаже в его двухэтажном доме на Малопольской улице и вынес ценные вещи, - рассказал источник.

С собой воры прихватили 120 тысяч рублей наличными, пять наперсных крестов из серебра с полудрагоценными камнями. В общей сложности добычей преступников стали более 720 тысяч рублей.

По факту кражи в полиции возбудили уголовное дело. Из дома священников следователи забрали фонарик, следы от обуви, а также видеозапись, сделанную на камеру наблюдения.