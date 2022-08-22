Синоптик пообещал резкое похолодание в Петербурге в конце лета

Резкое похолодание придет в последние дни лета в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Последняя неделя августа в Санкт-Петербурге окажется жаркой, а вот последние три дня лета уже явно покажут, что осень на пороге. С 29 августа 2022 года в Северной столице резко похолодает и начнутся дожди. Поэтому ловить теплые деньки лучше всего прямо сейчас. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Последние три дня лета Северная столица попадет под влияние североатлантического циклона, - рассказал синоптик.

Циклон нагонит в Петербург облака, польются дожди, а температура воздуха резко опустится до 18-20 градусов тепла. Впрочем, такая температура как раз климатически соответствует норме конца лета.

Зато 24 августа в Северной столице снова может быть побит суточный рекорд по жаре. Ожидается, что температура воздуха поднимется до 31 градуса.