Сервис доставки еды «Смекалка» закроется в Петербурге

"Смекалка" покинет петербургский рынок доставки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из Санкт-Петербурга уходит сервис доставки еды "Смекалка". Компания не только больше не будет доставлять продукты, но и закроет все свои магазины в Северной столице. Об этом в пресс-службе сервиса объявили 19 августа 2022 года.

- Дорогие друзья, Смекалка доработает до конца лета и полностью приостановит обслуживание как на доставку, так и в магазинах. Знаем, что для многих это станет большой потерей и грустным событием, и уверены, что таковых большинство, - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что подвели своих клиентов, так как не смогли реализовать ценности, которые были в основе компании.

Клиенты сервиса выразили свое огорчение. Но отметили, что цены у компании резко выросли и перестали быть привлекательными для них.