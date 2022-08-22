Браконьеры застрелили лося под Петербургом и сбежали от охотинспектора

Браконьеры застрелили лося под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двое браконьеров застрелили лося под Санкт-Петербургом. Однако добычу они забрать не успели, так как их спугнул инспектор охотничьего надзора. Мужчины оставили тушу и поспешили сбежать от правосудия. Об этом 22 августа 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Поздно вечером 21 августа охотинспектору поступил звонок от охотника, который сообщил, что слышал несколько выстрелов вблизи деревни Глухово. В этом месте сейчас разрешена охота на кабанов, - рассказал источник.

Инспектор приехал на место для проверки и увидел возле леса два автомобиля "Лада" и "Нива" с петербургскими номерами. Вскоре из леса вышли двое мужчин 59 и 48 лет. Старший стал говорить инспектору, что потерял ключи от машины, а охотой не занимался. Второй также начал клясться, что ничего про охоту не знает.

Охотинспектор зашел в лес и быстро нашел труп лося с пулевым ранением. Но когда обернулся, то браконьеров уже и след простыл.

Рядом с тушей лося были обнаружены нож, две гильзы и пластиковые бутылки. Браконьеров разыскивают.