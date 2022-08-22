Первоклассников Петербурга бесплатно пустят в кино в сентябре

Петербургские первоклассники бесплатно отправятся в кино Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На протяжении всего сентября первоклассники Санкт-Петербурга смогут бесплатно ходить в кино. В честь Дня знаний в городе пройдет акция "ПервоКлассный выходной". С 1 по 25 сентября каждую субботу и воскресенье в 45 кинотеатрах Северной столицы для учеников первых классов будут проходить бесплатные сеансы. Об этом рассказали в Смольном.

- В этом году подарком от города станет киносеанс. Это поможет решить сразу несколько задач - поддержать кинотеатры, оказавшиеся в сложном положении, и возродить замечательный опыт походов в кино всем классом, - сказал губернатор Александр Беглов.

Маленьким зрителям покажут премьеры этого года: мультфильмы «Суворов: Великое путешествие» и «Бука. Мое любимое чудище», а также фильм «Мой папа - Вождь». Ожидается, что в сентябре кинотеатры посетят около 140 тысяч детей.

Это уже вторая киноакция для школьников. Аналогичная прошла весной. Тогда только 24 мая кинозалы города посетили 110 тысяч детей.