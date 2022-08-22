Залитый «кровью» лифт напугал жителей Мурино

"Типичное Мурино". Фото: vk.com/9kino.live

Жители Мурино поделились в соцсетях страшным видео с залитым красной жидкостью лифтом. Она была похожа на кровь, или брусничное варенье. А может и клюквенное. Мрачную картину увидели обитатели одного из домов на улице Шувалова. Кадры из своей многоэтажки они опубликовали в группе «Девяткино LIVE / Мурино» ВКонтакте.

- Что вообще произошло сегодня ночью на Шувалова 16/9, подъезд 4? - спрашивают друг друга горожане. - Типичное Мурино.

Удивительно, но обсуждение в комментариях свелось не к кровавому происшествию, а к терминологии: правильно будет подъезд или парадная. Поскольку в Мурино среди жителей много петербуржцев, переехавших в дешевое тогда жилье соседнего города, то они тут же указали на правильность «парадной».

Но в ответ получили от муринцев: «По всей стране подъезды, а в Питере парадные, блин. Лишь бы выделиться. Бесите!».

Что же на самом деле случилось в доме и отмыли ли в итоге лифт, так и осталось неизвестным. Далее спор перетек в плоскость что называть хлебом, а что булкой.