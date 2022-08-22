13 школ и 26 детских садов введут в строй в Петербурге в 2022 году

39 новых школ и детсадов построят в Петербурге за год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

13 школ и 26 детских садов будут введены в строй в Петербурге в нынешнем году. Власти города увеличили лимиты финансирования более 40 значимых соцсобъектов. Корректировка потребовалась из-за роста цен на стройматериалы.

- Дополнительно будут введены социальные объекты и медицинские учреждения. Среди них лечебно-диагностический корпус Александровской больницы, отделение скорой медицинской помощи Института скорой помощи имени Джанелидзе, - отметил в радиообращении губернатор Александр Беглов.

Кроме этого планируется достроить детский туберкулезный санаторий, отделение экстренной медпомощи в Невском районе, офисы врачей общей практики и два пожарных депо.

Продолжится и программа модернизации поликлиник с ремонтом помещений и закупкой техники, хотя ее пришлось подкорректировать в нынешней реальности.

Кроме того, город уже сейчас начал закупать технику для зимней уборки, чтобы избежать проблем прошлого сезона.