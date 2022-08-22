Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 августа 2022 15:34

Новую верфь для крупнотоннажных судов построят в Кронштадте

Договоренность об этом подписали ОСК и «Росатом»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Кронштадте появится новая верфь.

В Кронштадте появится новая верфь.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новая верфь для строительства крупнотоннажных судов появится в Кронштадте. Об этом на совещании по развитию судостроительной промышленности договорились власти Петербурга, «Росатом» и Объединенная судостроительная корпорация.

- Мы готовы приступить к созданию в Кронштадте крупнотоннажной современной верфи. Строить там большие суда, длиной по 320 метров, - заявил в радиообращении губернатор Александр Беглов.

Также глава города отметил производственный потенциал Северной столицы. На прошедшем в Подмосковье форуме «Армия-2022» Петербург представляли 90 предприятий и организаций.

Параллельно развивается и фармацевтический кластер. При помощи механизма так называемого офсетного контракта будет налажено производство более чем 30 препаратов.

По словам губернатора, поддержка промышленности и развитие новых производств – главный раздел антикризисного плана Смольного.