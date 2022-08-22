Новую верфь для крупнотоннажных судов построят в Кронштадте

В Кронштадте появится новая верфь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новая верфь для строительства крупнотоннажных судов появится в Кронштадте. Об этом на совещании по развитию судостроительной промышленности договорились власти Петербурга, «Росатом» и Объединенная судостроительная корпорация.

- Мы готовы приступить к созданию в Кронштадте крупнотоннажной современной верфи. Строить там большие суда, длиной по 320 метров, - заявил в радиообращении губернатор Александр Беглов.

Также глава города отметил производственный потенциал Северной столицы. На прошедшем в Подмосковье форуме «Армия-2022» Петербург представляли 90 предприятий и организаций.

Параллельно развивается и фармацевтический кластер. При помощи механизма так называемого офсетного контракта будет налажено производство более чем 30 препаратов.

По словам губернатора, поддержка промышленности и развитие новых производств – главный раздел антикризисного плана Смольного.