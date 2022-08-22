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Происшествия22 августа 2022 20:08

Подчиненный переломал ребра замдиректора спортшколы в Зеленогорске

Нападавшего задержала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Конфликт в спортшколе закончился избиением замдиректора.

Конфликт в спортшколе закончился избиением замдиректора.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Курортного района Петербурга нашли и задержали обидчика 59-летнего мужчины, работающего заместителем директора местной спортивной школы. 19 августа пострадавшего госпитализировали в больницу с переломами ребер и множественными ушибами. Состояние пациента врачи оценили как тяжелое.

- По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - пишет «Мойка 78».

И пока избитый мужчина находился под опекой медиков, сыщики установили и задержали подозреваемого. Им оказался один их работников спортшколы. Причиной избиения стал конфликт между замдиректора и его подчиненным, после которого последний пустил в ход кулаки.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, расследование дела продолжается.