Петербуржцы жалуются на «вяленые» грибы в лесу из-за засухи

Грибы есть, но их мало. Нужен дождь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские грибники жалуются на погоду. Из-за двухнедельной жары и засухи в пригородных и областных лесах почти нет урожая. А там, где он есть, ягод мало. Грибы, по словам любителей тихой охоты, - вялые и вяленые.

- Грибочки трудовые, много вяленых грибов разных мастей в лесу. Брусники немного висит. Надеемся на дожди и осенний сезон, - пишут горожане в группе «Грибы и грибники СПб» ВКонтакте.

Впрочем, несмотря на полупустые корзины, кое-какой улов лесные эксперты все же набирают. Фото в основном подосиновиков приходят из Выборгского, Тосненского и Всеволожского районов. А вот под Лугой много грибов - червивые.

А тем, кому грибов не досталось, просто получают удовольствие от прогулок на природе: «Мы в Петербурге вместо грибов бабочек рассматриваем да букашек».