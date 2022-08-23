Артем Дзюба забил в первом же матче за новый клуб в Турции

Дзюба снова забивает, только уже не за "Зенит". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший капитан петербургского «Зенита» Артем Дзюба забил за свой новый клуб в первом же официальном матче. 22 августа нападающего выпустили в стартовом составе команды «Адана Демирспор» против грозного «Фенербахче». Правда, к моменту гола Дзюбы «Демирспор» уже «горел» 1:3.

- 34-летнему игроку удалось сократить счет в матче до минимального — 2:3, - пишет «КП-Спорт».

Как и в «Зените», Артем оказался на острие нападения. Он закатил мяч в пустые ворота после прострела партнера по команде.

Впрочем, выиграть матч это не помогло. Вскоре «Фенербахче» забил четвертый гол. Так встреча и завершилась.

Отметим, что партнером по команде у Артема, отметившего сегодня день рождения, был другой бывшей зенитовец Ярослав Ракицкий. Он отметился лишь красной карточкой.

Интересно, что и семь лет назад Дзюба также забил в дебютном матче, когда первый раз надел футболку «Зенита» в матче против «Урала».