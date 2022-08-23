Осенний праздник фонтанов пройдет в Петергофе впервые за 2 года

Осенний праздник фонтанов пройдет в Петергофе 23 и 24 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В знаменитый Петергоф Санкт-Петербурга возвращается Осенний праздник фонтанов. Мероприятие не проводилось два года из-за пандемии. Но наконец-то красочное представление вновь развернется на Большом каскаде Петергофа. Праздник пройдет 23 и 24 сентября 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе дворца.

- Мультимедийное шоу «Петр Первый. Человек-история» будет посвящено становлению музейного дела в России. Во время спектакля вы узнаете, как формировалось коллекционирование, зарождались музеи и какое внимание Петр Великий уделял предметам, - рассказали в Петергофе.

Благодаря 3D-проекции на Большой петергофский дворец, гости праздника могут увидеть зимний Петергоф летом, осенью, весной и зимой.

Помимо мультимедийного шоу, гостей также ждет красочный фейерверк. Праздник будет начинаться в 21:00 часов, стоимость билета 1200 рублей, а для детей до 7 лет бесплатно.