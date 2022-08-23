У школьников Мариуполя завершились каникулы в Петербурге

У школьников Мариуполя завершились петербургские каникулы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отдых школьников из Мариуполя в Санкт-Петербурге завершился. С 23 июня 2022 года в лагере "Дружных" на Карельском перешейке провели лето более 1,5 тысяч детей. 23 августа подошла к концу последняя смена. Теперь дети возвращаются домой. Об этом рассказали в Смольном.

- Ребята отдохнули, восстановились, познакомились с Петербургом. Мы старались сделать эту поездку для них незабываемой. Надеюсь эти летние впечатления останутся в их сердце надолго, - отметил губернатор города Александр Беглов.

На протяжении всего лета школьникам из Мариуполя устраивали экскурсии, квесты, викторины, дискотеки, кинопоказы. Старшеклассники во время первой смены в лагере посетили "Алые паруса", во время третьей смены дети побывали на репетиции парада ВМФ и в парке "Остров фортов".

- Планируем принимать школьников из города-побратима в осенние и зимние каникулы, - сказал градоначальник.