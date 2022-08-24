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Общество24 августа 2022 6:45

Молебен на начало нового учебного года пройдет в Петербурге

Служба состоится в Спасо-Преображенском соборе
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Молебен на начало нового учебного года пойдет в Петербурге

Молебен на начало нового учебного года пойдет в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Август подходит к концу, а это значит, что школьники и студенты скоро снова сядут за парты, чтобы "грызть гранит науки". В связи с этим в Санкт-Петербурге состоится молебен на начало нового учебного года. Он пройдет 28 августа 2022 года после Божественной литургии в Спасо-Преображенском соборе. Об этом сообщили в пресс-службе храма.

- Приглашаем всех школьников, студентов и всех учащихся присоединиться к молитве об испрошени Божьего благословения и о даровании ума в новом учебном году, - сообщили в соборе.

Присоединиться к молебну предлагают не только учащимся, но и остальным людям, которые тянутся к знаниям на протяжении всей своей жизни.

Поздняя божественная литургия начнется в 10 часов утра, после чего пройдет молебен.