На производстве стиральных машин Bosch под Петербургом уволят почти всех сотрудников

С завода стиральных машин хотят сократить практически всех. Фото: vk.com/ bshrussia

Ситуация на заводах Boschв Стрельне под Петербургом остается напряженной. Вчера, 23 августа, там весь день происходило увольнение сотрудников. Как рассказал «Комсомолке» один из работников ООО «БСХ Бытовые приборы», в качестве компенсации людям предлагали от 700 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от стажа работы, а также зарплату за последний месяц. По словам нашего собеседника, петербуржцев такие выплаты вполне устраивают.

- С завода стиральных машин хотят сократить практически всех, люди останутся работать только в офисе. На заводе холодильников есть еще компонентов на 17000 приборов, - отметил он. - Поэтому они держат людей, чтобы использовать эти компоненты. Но линия сейчас стоит.

Оба завода не функционируют с марта. Сотрудников в эти пять месяцев привлекали к различным проектам, вплоть до покоса травы.

Накануне появилась информация о продаже заводов, но в итоге она не подтвердилась.