Вандалы сожгли общественный туалет в Яблоневом саду в Петербурге

В Яблоневом саду Петербурга из-за поджога полностью сгорел общественный туалет / Фото: Водоканал

В Яблоневом саду Санкт-Петербурга какие-то вандалы устроили поджог общественного туалета. Пожар произошел в ночь с 19 на 20 августа 2022 года. В итоге модульная уборная сгорела полностью. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".

- Произошло возгорание модульного туалета, расположенного в Яблоневом саду на пересечении Белградской улицы и улицы Турку. Работники "Водоканала" сумели собственными силами потушить пламя, однако помещение успело полностью выгореть, - рассказали в компании.

Предприятие уже обратилось в полицию Фрунзенского района с заявлением о поджоге. Вандалам может грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Туалет в саду больше непригоден к использованию, поэтому в скором времени его демонтируют.

Добавим, что за последний месяц это уже второй подобный случай. В конце июля вандалы разгромили общественный туалет в Удельном парке.