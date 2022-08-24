Дистанционную выдачу больничных не стали возобновлять в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге идет сезонный рост заражений коронавирусом. Суточный прирост превышает 4 тысяч человек. Сейчас в поликлиниках города зарегистрировано 30 тысяч пациентов с подтвержденным диагнозом, еще 50 тысяч пациентов с подозрением на ковид или ОРВИ. Об этом 24 августа 2022 года рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева.

- В основном все болеют в легкой форме. Но нагрузка на врачей все равно высокая, - отметила Соловьева.

Несмотря на вал пациентов, в Петербурге пока не планируют возобновлять практику дистанционной выдачи больничных и их закрытие, как это было в феврале.

Прием пациентов проходит в специальных фильтр-боксах. В них делают экспресс-тесты на коронавирус, оформляют больничный и выдают лекарства.