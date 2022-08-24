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Авто24 августа 2022 11:50

Смольный рассказал, как продлить платную парковку в Петербурге

Оплату дополнительного времени нужно провести до окончания сессии
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комтранс рассказал, как продлить платную парковку в Петербурге

Комтранс рассказал, как продлить платную парковку в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга рассказал автомобилистам, как продлить платную парковку. Бывает, что оплаченного времени водителям не хватает, а за дополнительный простой уже приходит штраф. Чтобы этого избежать в Смольном объяснили, как продлить парковочную сессию.

- Уважаемые автомобилисты, размещая транспортное средство в границах зоны платной парковки, помните о том, что при необходимости продлить парковочную сессию нужно до окончания оплаченного времени во избежание штрафа, - отметили в комитете.

Продлить парковку можно тремя способами. При оплате через приложение "Парковки Санкт-Петербурга" надо зайти в раздел "Текущие парковки", выбрать "Продлить" и указать нужное количество дополнительных часов. Точно также продлить время можно на официальном сайте городских парковок.

Также можно отправиться СМС-сообщение на номер 5303 можно с помощью команды: Х*количество часов, на которое будет продлена парковка.