Туристический потенциал Петербурга впервые представили в Гонконге

Петербург представил стенд а туристической выставке в Гонконге. Фото: spbcb.ru

Туристический потенциал Петербурга впервые представили на международной выставке International TravelExpo в Гонконге. Крупнейший профильный для туриндустрии форум завершил работу 21 августа.

Выставку посетили 20 тысяч человек, среди которых представители туристического бизнеса Гонконга, Макао, Южной Кореи, Японии, а также Монголии, Канады и Аргентины, - сообщает пресс-служба Конгрессно-выставочного бюро Петербурга.

Его сотрудники представляли город на выставке и знакомили потенциальных партнеров со всеми видами туризма, который развивает Северная столица. В числе основных, которые могут заинтересовать платежеспособных путешественников из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, выделяют деловой туризм, оздоровительный и культурно-познавательный.

Для жителей того же Гонконга этому поможет и визовый режим - для поездок в Россию длительностью до 14 дней, виза не нужна.

Отметим, что прямое авиасообщение с Китаем, откуда ехало много туристов в Петербург , восстановлено после двух лет пандемии.