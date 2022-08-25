Более 160 коек для коронавирусных больных дополнительно развернули в Петербурге

В Петербурге расширяется коечный фонд для больных с коронавирусной инфекцией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рост заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжается. Ежесуточны прирост уже давно превысил отметку в 4 тысяч человек. В большинстве зараженные болеют в легкой форме, но некоторым не обойтись без постоянной медицинской помощи. Поэтому 25 августа 2022 года в Петербурге развернули дополнительные койки для инфицированных - более 160 мест. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

- В Городской психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова"добавлено 50 инфекционных коек, - рассказали в комитете.

Еще 112 коек для инфицированных развернули в Детской городской больнице № 5 имени Н.Ф. Филатова. Как отмечают врачи, сейчас именно дети тяжелее переносят коронавирус. Причем, возраст пациентов всего около года.