Утренняя гроза в Санкт-Петербурге попала на видео

На видео попала утренняя гроза в Санкт-Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербург после рекордно жаркого дня пришла прохлада. Ранним утром 25 августа 2022 года над городом гремела гроза. Яркие вспышки молний прошлись по всем районам, будя еще спящую Северную столицу. Некоторые горожане смогли заснять молнии на видео.

- На юго-западе красиво "шарахало", - рассказали горожане.

Дождь с грозой лили в Петербурге около двух часов. Но к 8 часам утра стихия уже стихла и улицы города наполнились слегка душной влагой.

Днем 25 августа в Петербурге будет тепло, но не жарко. Температура воздуха поднимется до 22-24 градусов, по Ленинградской области местами до плюс 25 градусов. В течение дня еще возможны дожди и грозы. Но в целом будет облачная погода с прояснениями.