Под Лугой охотник прострелил голову сыну через дверь

В Лужском районе отец прострелил голову сыну. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Лужского района Ленобласти разыскивают 58-летнего местного жителя, который в пылу ссоры с сыном схватился за ружье. Охотник прострелил дверь, за которой прятался второй участник конфликта. Заряд попал молодому человеку в голову.

- Вечером 24 августа в частном доме в деревне Брод 34-летний пострадавший выпивал с 58-летним отцом. Вспыхнул конфликт и старший мужчина схватился за принадлежащий ему нарезной карабин «Вепрь», - пишет «АН «Оперативное прикрытие».

Сын успел выскочить из дома и захлопнуть за собой дверь, но тут же прогремел выстрел. Опытный охотник вольно или невольно попал сыну в область виска. Молодой мужчина остался жив, но был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Сам охотник, бросив карабин на месте ЧП, сбежал в неизвестном направлении. Его объявили в розыск.