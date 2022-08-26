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Происшествия26 августа 2022 6:33

Фура сгорела на КАД Петербурга

Возгорание произошло на внешней стороне трассы после Обуховского моста
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Фура сгорела на КАД Петербурга

Фура сгорела на КАД Петербурга

Фото: принтскрин видео.

Поздно вечером 25 августа 2022 года на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар. На трассе загорелась фура. Грузовик горел словно огромный факел, создав затор на дороге. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- на 54-м километре внешней стороны КАД рядом с заправкой и после Большого Обуховского моста горит фура, - рассказали свидетели.

Грузовик полыхал очень сильно. Очевидцы вызвали на место спасателей. Когда сотрудники МЧС приехали, то сразу же принялись тушить пламя. С огнем они справились за несколько минут, но вся грузовая часть автомобиля выгорела полностью.

Пострадал ли водитель грузового автомобиля, не уточняется. Причина возгорания тоже пока устанавливается.