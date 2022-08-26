На мостах Петербурга пройдет музыкальный фестиваль

Фестиваль "Ленинградские мосты" пройдет в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В самом сердце Санкт-Петербурга на его красивейших мостах развернется музыкальный фестиваль. Город превратится в концерт под открытым небом в первые выходные осени со 2 по 4 сентября 2022 года. Об этом рассказали в правительстве Северной столицы.

- Со 2 по 4 сентября Северная столица вновь превратится в концертный зал под открытым небом — над петербургскими реками и каналами пройдет музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты», - уточнили в городской администрации.

Фестиваль развернется на Банковском, Итальянском, Мало-Конюшенном мостах. Перед зрителями выступят более 30 коллективов и сольных исполнителей. Наслаждаться музыкой и танцевать можно будет с набережных города, а также и с воды на кораблике.

Также гостей фестиваля будут развлекать лекциями о кино и музыке, различными мастер-классами и воркшопами.