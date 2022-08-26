Уголовное дело возбудили на отца, выстрелившего в голову сыну из охотничьего ружья в Ленобласти

В Лужском районе Ленинградской области мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство своего сына Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области возбудили уголовное дело на отца, пытавшегося убить своего сына. Семейная драма произошла вечером 24 августа 2022 года в одном из населенных пунктов Лужского района. 58-летний мужчина выстрелил через входную дверь в комнату из охотничьего ружья и прострелил сыну голову. Об этом сообщили в следственном комитете области.

- Мужчина и его 34-летний сын были дома. Между ними возник серьезный конфликт. Сын после скандала ушел в другую комнату и захлопнул за собой дверь. Тогда отец схватил ружье и выстрелил дробью в дверь, - рассказали в комитете.

За дверью в этот момент находился сын. Дробь попала ему прямиком в голову. После выстрела отец сбежал. Сына удалось спасти благодаря медикам скорой помощи.

Подозреваемого оперативно задержали. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.