Спад заражений коронавирусом в Петербурге начнется в середине сентября

Заболеваемость COVID-19 пойдет в Петербурге на спад в ближайшие 2-3 недели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург находится на пике очередной волны коронавируса. Ежесуточный прирост заболевших достигает 4,5 тысяч человек. В комитете по здравоохранению города отмечают, что такая интенсивность заражений продержится еще 2-3 недели, а с середины сентября пойдет на спад. Об этом 26 августа 2022 года пишет газета "Петербургский дневник".

- Мы уже видим признаки снижения заболеваемости, рост госпитализации приостановился, отмечается снижение доли положительных ПЦР. Поэтому нынешняя волна, как мы ожидаем, пойдет на спад в ближайшее время. Можно сказать, что сейчас мы находимся на пике, - приводит издание слова первого замглавы комитета Андрея Сараны.

Несмотря на ожидаемый спад, в городе разворачивают дополнительные койки в больницах. дело в том, что состояние заболевших может ухудшаться не сразу. Поэтому медицинская сфера должна быть готова к приему тяжелых больных.