Владелец ТРЦ «Питерлэнд» попал под внешнее управление из-за долга в 3,6 млрд рублей

Владельца "Питерлэнда" взяли под внешнее управление. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Компания-владелец торгово-развлекательного центра «Питерлэнд», в котором располагается крупнейший аквапарк города, попала под внешнее управление. Причиной стали огромные долги в размере 3,6 миллиарда рублей. Взыскать их потребовал один и двух бывших партнеров, ранее вложившихся в строительство ТРЦ.

- Он обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о банкротстве ЗАО «Стремберг». Сначала в компании было введено наблюдение, а недавно суд ввел внешнее управление до 2 февраля 2024 года, - пишет «Деловой Петербург».

По данным издания, такой исход дает шанс компании избежать банкротства. Сейчас делами управляет новый директор, который в течение месяца должен представить бизнес-план по выходу из кризиса и оздоровлению финансового состояния фирмы.

При этом эксперты разнятся в оценках. Одни считают, что внешнее управление может возродить компанию, а другие считают, что назначенные директора редко работают эффективно, и настроены на то, чтобы разобраться с кредиторами.