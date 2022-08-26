С 1 сентября в метро увеличат количество составов на линиях. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 сентября в петербургком метро начнут чаще ходить поезда. С окончанием летнего сезона и началом учебного года, подземка переходит на новый график работы, который учитывает возросший пассажиропоток.

- В ночь на 1 сентября метрополитен переходит на измененный график движения поездов. Корректировка носит сезонный характер. Количество составов, курсирующих по линиям подземки, увеличивается со 185 до 205 единиц, - сообщает пресс-служба метрополитена.

Причиной станет выход на работу большинства городских отпускников. Также количество пассажиров подземки увеличат студенты и школьники, у который началась учеба. Интервалы между поездами станут меньше, пропускная способность станций вырастет.

С сентября также возвращается практика «зонного»движения на зеленой и фиолетовой ветках метро, когда часть поездов курсирует лишь по центральным станциям с высокой нагрузкой.