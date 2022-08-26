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Происшествия26 августа 2022 15:31

Банда легализовала две тысячи мигрантов в Петербурге

Злоумышленников задержала полиция
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге накрыли группировку, занимавшуюся легализацией иностранцев.

В Петербурге накрыли группировку, занимавшуюся легализацией иностранцев.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Банду, которая легализовывала иностранцев в России, задержали в ходе совместной операции спецслужб. Злоумышленники трудились в Петербурге. Имея на руках поддельные печати и штампы, они «помогли» двум тысячам мигрантов нарушить закон.

- В ходе обысков обнаружены поддельные оттиски дата-штампов пунктов пропуска РФ, Республики Беларусь; штампы органов исполнительной власти России, юридических организаций; свыше 500 бланков о постановке на миграционный учет и миграционных карт, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Кроме документов у подозреваемых было изъято почти полтора миллиона рублей наличными. Сейчас трое участников группировки задержаны для проведения расследования.

По статье за оказание помощи в незаконном пребывании в России им грозит ответственность вплоть до семи лет лишения свободы.

Личности мигрантов, пользовавшихся услугами преступников, устанавливает полиция.