Банда легализовала две тысячи мигрантов в Петербурге

В Петербурге накрыли группировку, занимавшуюся легализацией иностранцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Банду, которая легализовывала иностранцев в России, задержали в ходе совместной операции спецслужб. Злоумышленники трудились в Петербурге. Имея на руках поддельные печати и штампы, они «помогли» двум тысячам мигрантов нарушить закон.

- В ходе обысков обнаружены поддельные оттиски дата-штампов пунктов пропуска РФ, Республики Беларусь; штампы органов исполнительной власти России, юридических организаций; свыше 500 бланков о постановке на миграционный учет и миграционных карт, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Кроме документов у подозреваемых было изъято почти полтора миллиона рублей наличными. Сейчас трое участников группировки задержаны для проведения расследования.

По статье за оказание помощи в незаконном пребывании в России им грозит ответственность вплоть до семи лет лишения свободы.

Личности мигрантов, пользовавшихся услугами преступников, устанавливает полиция.