Рост цен на услуги ЖКХ в Петербурге составит до девяти процентов

Тарифы на "коммуналку вырастут в Петербурге со следующего года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной рост стоимости жилищно-коммунальных услуг ждет жителей Петербурга в следующем году. До него еще остается четыре месяца, но проект нового городского бюджета, в который и заложены новые цены, верстается уже сейчас. Согласно документу, который попал в распоряжение СМИ, рост тарифов составит до 9%.

- По традиции заметнее всего дорожает электроэнергия — в среднем на 9%, 0-пишет «Фонтанка».

В домах с газовыми плитами киловатт-час обойдется в 6 рублей 56 копеек днем и 3 рубля 55 копеек ночью. Петербуржцам, у которых плиты электрические, придется отдавать по 4,91 и 2,67 соответственно.

Почти также прибавят горячая вода и отопление (+8%), холодная вода и канализация (+7%), а за вывоз мусора придется платить на 5,8% больше. Меньше всего прибавит газ - только 3,3%.

Повышение тарифов должно произойти с 1 июля 2023 года.