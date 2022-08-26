МЧС предупреждает о тумане в Петербурге

Туман накроет Петербург утром в субботу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургское управление МЧС предупрпеждает об ухудшении метеоусловий. Ночью и утром субботы город накроет туман, который понизит видимость. В Первую очередь это касается водителей.

- 27 августа в Санкт-Петербурге ночью и в утренние часы местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Автомобилистов просят быть особенно внимательными. Не превышать скорость, держать дистанцию и заботиться о безопасности пешеходов.

Днем в субботу будет уже ясно, с небольшой переменной облачностью. Термометры покажут до +26 градусов. Осадков не намечается. В воскресенье и вовсе обещают возвращение жары до +29. А вот в понедельник придет резкое похолодание начнутся дожди.