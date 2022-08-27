Фестиваль национальных кухонь пройдет в Петербурге в сентябре

Прийти на фестиваль (бесплатно!) можно 17 сентября, он состоится в Приморском парке Победы. Фото: предоставлено организаторами

17 сентября Приморский парк Победы затянется вкусными запахами - здесь состоится очередной «Санкт-Петербургский фестиваль национальных кухонь». Объединяющий разные культуры и традиции, он проходит в городе с 2014 года по задумке петербургского Дома национальностей. Кстати, вход на фестиваль бесплатный.

В рамках события получится не только вдоволь наесться национальными блюдами России, но и понаблюдать за битвой кулинаров-мастеров. Утром 30 августа в студии «CYLINARYON» шеф-повара и блогеры вооружатся ножами и поварешками и устроят настоящий батл возле плиты.

- 15 шеф-поваров и 15 блогеров из Петербурга и Москвы встретятся на площадке кулинарной студии для того, чтобы приготовить и представить национальные сеты (закуска, горячее, десерт или выпечка), - рассказали организаторы конкурса.

Участникам дадут всего три часа на создание вкусных шедевров. Победителя выберут, как только перепробуют все блюда. Награждение пройдет как раз 17 сентября.